Terzo Ferragosto in ospedale per Concita De Gregorio | Aspettiamo momenti migliori sono con chi non può permettersi di andare in vacanza

(Di venerdì 16 agosto 2024) Per ilanno consecutivo, la giornalista e scrittriceDetrascorre ilin. Lo scorso marzo, durante un’intervista al programma “Belve“, aveva infatti rivelato di combattere contro un tumore maligno, operato nell’agosto 2022 e ora la sua battaglia continua. In post su Instagram, Deha descritto il suo “alternativo“, trascorso non con la famiglia ma con chi condivide la sua stessa condizione. “fra noi: compagne di stanza, medici di turno, infermieri, ausiliari tecnici e moltitudini alle prese con il compito di darsi un piccolo reciproco sollievo,” ha scritto, accompagnando le parole con alcune foto della sua degenza.