Sinner-Thompson oggi in tv ATP Cincinnati 2024 | orario programma streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 16 agosto 2024), venerdì 16 agosto, Janniktornerà in campo nel Masters1000 di. Dopo aver esordito dal secondo turno, in qualità di testa di serie n.1 e senza brillare particolarmente, l’altoatesino è atteso dalla sfida contro l’australiano Jordan. Sulla carta, una partita alla portata per il pusterese, che ha nel mirino l’approdo ai quarti di finale.si augura di festeggiare così il suo 23° compleanno, ma di sicuronon sarà disposto a fare regali. Jannik, di conseguenza, dovrà esprimere il proprio miglior tennis e soprattutto trovare quella continuità al servizio che anche nella sfida contro l’americano Alex Michelsen non c’è stata. Non ci sono precedenti tra i due, ma c’è una conoscenza reciproca abbastanza approfondita. L’italiano e l’aussie si sono spesso allenati insieme e conoscono bene le caratteristiche di gioco dell’altro.