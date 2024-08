Perché la mascherina per gli occhi aiuta a dormire meglio?

Leggi tutta la notizia su amica

(Di venerdì 16 agosto 2024) Inutile girarci attorno:al buio è fondamentale, oltre che per un sonno rilassato e tranquillo anche per il riposo degli. Ecco che entra in gioco lada notte, un accessorio che oltre a migliorare la qualità del sonno può giovare anche alla pelle. Come sceglierla? Se si soffre di acne o altri problemi cutanei, scegliere il tessuto giusto dellaè fondamentale. La seta e il raso sono materiali estremamente morbidi, quindi causano meno attrito tra la pelle e il tessuto. GUARDA LE FOTO I migliori integratori contro stanchezza, ansia e stress, anche perAmica ©RIPRODUZIONE RISERVATAlaper gli? Amica.