Palio di Siena 16 agosto 2024 | il regolamento della Carriera

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di venerdì 16 agosto 2024)di16: ilQual è ildeldiin programma oggi, 16? La “” ha poche ma precise regole. Nella corsa si affrontano a turno dieci delle diciassette contrade in cui è suddivisa la città di, in modo che nessuna arrivi a saltarne due di fila. Quali sono le contrade che prenderanno parte aldel 16? Sette di queste gareggeranno di diritto: Selva, Lupa, Valdimontone, Onda, Nicchio, Leocorno e Civetta. Le restanti tre sono state invece sorteggiate lo scorso 7 luglio: si tratta di Chiocciola, Oca e Istrice. LA DIRETTA La “” non può essere considerata come una semplice corsa di cavalli: è anche una vera giostra medievale in cui tutto è consentito (anche farsi corrompere dai “colleghi-avversari”) ed è uno scontro fra contrade, vendicativo e – a volte – anche violento.