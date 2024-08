Mo | Katz ' Israele si aspetta sostegno Francia e Gb se Iran dovesse attaccare'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 16 agosto 2024) Tel Aviv, 16 ago. (Adnkronos) - Il ministro degli Esteri israeliano Israelha detto ai suoi omologhi francese e britannico che il suo Paese siil lorose l'. "Se l'attacca, ci aspettiamo che la coalizione si unisca anon solo nella difesa, ma anche nell'attacco di obiettivi significativi in ??", ha dettoa Stephane Sejourne e a David Lammy durante la loro visita in. Secondo un comunicato del ministero degli Esteri israeliano,ha riferito ai ministri cheera pronto durante i colloqui a un accordo per il rilascio degli ostaggi, ma che Hamas ha inasprito le sue richieste, probabilmente in previsione di un attaccoiano.