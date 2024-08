LIVE Cobolli-Hurkacz ATP Cincinnati 2024 in DIRETTA | fra pochi minuti il via del match

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 16 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA22.45 Dall’altra parte della rete ci sarà Hubert. Testa di serie numero 5 del torneo, il polacco ha fatto il suo esordio in Ohio ieri contro Yoshihito Nishioka, battendo in rimonta il giapponese per 3-6 7-6 6-1. Se a Montrealè apparso comunque volitivo, cedendo solamente ai quarti di finale al futuro vincitore del torneo Alexei Popyrin, le stesse sensazioni non si sono percepite nelcon il nipponico. Chissà sepotrà sfruttare eventualmente questa potenziale occasione. 22.40 Flaviovuole continuare a stupire. Nella giornata di ieri, il romano si è imposto nel colorito derby azzurro contro Luciano Darderi, sfruttando il ritiro del connazionale quando comunque si trovava in vantaggio per 7-6 3-1.