Lily Collins e la pencil skirt sono la combo perfetta per celebrare Emily in Paris

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di venerdì 16 agosto 2024) Il trend del momento, la serie iconica di tutte le fashioniste del mondo:inè una miniera d’oro di idee e look. E non è necessario essere a Parigi, anzi.in queste settimane ha proposto una serie di look inspo facilmente riproducibili. In particolare, la, la famosa “gonna a matita” degli anni ’60 è un capo da avere assolutamente, che potrebbe fare un grande ritorno nella prossima stagione (autunnale, non solo della serie). Ma qualii dettagli che rendono il look dell’attrice così bello e particolare? Dal make-up all’acconciatura, la regina delle influencer è pronta a stupirci., dall’ufficio alle passerelle La nostraha postato una foto sul rooftop con tutto il cast della serie. «Da Parigi a Los Angeles. Che modo bellissimo di concludere il press tour della quarta stagione», ha commentato l’attrice.