I lavori avanzano nei tempi previsti | nel 2026 la ‘rinascita’ dell’ex carcere di Sant’Agata

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di venerdì 16 agosto 2024) Bergamo. Un luogo dall’inestimabile significato storico per la città di Bergamo, un complesso che sarà finalmente restituito ai cittadini tra meno di due anni: l’exdiin Città Alta intravede all’orizzonte la sua, dopo un percorso lungo più di un decennio che ha visto l’amministrazione comunale impegnarsi fortemente per portare a termine il progetto che recupererà gli spazi dell’edificio. Dall’assessorato alla Riqualificazione urbana fanno sapere che il cantiere prosegue a pieno ritmo, neidal cronoprogramma che individua il termine deinella primavera del. L’intervento è partito alla fine dello scorso marzo ed è finanziato in gran parte con il bando Pinqua: un investimento complessivo di quasi 9 milioni di euro, suddivisi negli 8 provenienti dall’Unione europea e nel contributo di 800mila dalle casse di Palazzo Frizzoni.