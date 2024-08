Ecco Die with a Smile la nuova ballad di Lady Gaga e Bruno Mars

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 16 agosto 2024) "Die": è questo il titolo dellad'amore che unisce la creatività di. Si tratta della prima collaborazione tra i due giganti della musica mondiale, che segna il loro ritorno sulle scene, rispettivamente dal 2021 e dal 2022. Insieme hanno venduto oltre 300 milioni di dischi in tutto il globo e mandato 13 singoli in vetta alla classifica Billboard Hot 100. Il singolo "Die" è prodotta dai due artisti insieme a D'Mile e Andrew Watt, ed è accompagnata dal videoclip ufficiale diretto insieme a. "Io e- dice- ci rispettiamo molto reciprocamente e stavamo parlando da tempo di collaborare. Stavo finendo il mio album a Malibu e una sera dopo una lunga giornata mi ha chiesto di andare nel suo studio per ascoltare qualcosa a cui stava lavorando.