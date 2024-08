Da dove arriva il virus Mpox e perché l' indice di letalità preoccupa l' Oms

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di venerdì 16 agosto 2024) Il, ritiratosi in Africa dopo la pandemia del 2022, non ha finito di evolvere e di diffondersi; nel 2023, oltre 15.000 casi di infezione confermata o sospetta sono stati dichiarati da diversi stati africani, in aumento rispetto agli anni precedenti. Nel 2024, i paesi africani hanno già segnalato più infezioni confermate e sospette diche in tutto il 2023: 17.500 a partire dall’inizio dell’anno, concentrati in gran parte nella Repubblica Democratica del Congo. I bambini sono particolarmente vulnerabili: circa due terzi delle infezioni in Congo riguardano persone di età inferiore ai 15 anni. Alcune di queste infezioni sono state ricondotte a un ceppo chiamato clade II, che ha causato l'epidemia del 2022; negli ultimi mesi, tuttavia, una percentuale crescente di infezioni segnalate è stata attribuita a un ceppo chiamato clade I.