Cremona scende dagli scivoli dell’acquapark e sbatte la testa | gravissimo un ragazzo di 12 anni

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 16 agosto 2024), 16 agosto - Un grave incidente ha coinvolto un 12enne all’Aguapark di Ostiano, in provincia di: nel primo pomeriggio, un 12enne che si trovava con la famiglia nel parco acquatico è stato trasportato in gravi condizioni all'ospedale Papa GiovXXIII di Bergamo in seguito ad un trauma cranico. Secondo le prime testimonianze,ndo da uno deglidella piscina avrebbe battuto violentemente la, avrebbe perso conoscenza e sarebbe andato in arresto cardiaco. Immediato l'arrivo degli operatori dellaSoccorso di Vescovato, dell'automedica da Asola e dell'elisoccorso da Brescia. I sanitari hanno prima stabilizzato il, e poi intubato: ancora da chiarire con precisione la dinamica dell'accaduto, su cui indagano i carabinieri.