Cos’è il vaiolo delle scimmie | contagio sintomi e terapia

(Di venerdì 16 agosto 2024) Il, o monkeypox (Mpox), è una malattia infettiva di origine virale, attivata dalla stessa famiglia di quello del. Il virus si chiama MPXV. Si tratta di una zoonosi, quindi si trasmette dagli animali all’uomo. Identificato nel 1958 in laboratorio, il monkeypox è diffuso principalmente nelle foreste pluviali dell’Africa centrale e occidentale. Tuttavia, negli ultimi tempi si sono accesi anche dei focolai in altre parti del mondo, sviluppati a causa di una variante più virulenta detta Clade 1. Solo ieri l’Agenzia svedese per la salute pubblica ha comunicato di aver registrato in patria il primo caso della nuova variante del virus dell’Mpox. Altri casi sono stati scoperti in Pakistan. Ciò ha spinto l’OMS a dichiarare l’emergenza sanitaria in tutto il mondo.