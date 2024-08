Carlo Verdone | Roma ha perso la sua grazia

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 16 agosto 2024) L’attore e registaè tornato a parlare di, la sua città natale, con toni critici. Dopo una controversa intervista al “Fatto quotidiano” e una telefonata al sindaco Roberto Gualtieri,ha espresso nuovamente il suo disappunto sulla situazione della capitale. Ha detto a “Sette” cheera una volta una città piena di, ma che ora quellaè scomparsa.ha spiegato che tutto è cambiato a, compreso il clima, che descrive come opprimente e soffocante. Ha inoltre sottolineato come il tempo abbia radicalmente modificato l’aspetto della città, portando alla scomparsa di figure che ne hanno caratterizzato l’identità, come artigiani, piccole botteghe e mestieri tradizionali. Nonostante ciò,ha affermato che da dove abita ora, la città sembra ancora bella.