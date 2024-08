Calciomercato com – Milan Fonseca | Saremo molto diversi rispetto al passato questo gruppo lotta per lo Scudetto Su Pavlovic e Reijnders…|Primapagina

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di venerdì 16 agosto 2024) 2024-08-16 16:00:00 Riportiamo di seguito quanto pubblicato poco fa da CM.com: Pauloparla in conferenza stampa aello nella vigilia di-Torino, prima gara ufficiale della sua nuova avventura in rossonero. Le sensazioni della vigilia non dal punto di vista emotivo ma le sensazioni della squadra: “Sensazionipositive dal primo giorno. Oggi sono ancora più positive. I giocatori stanno “arrivando” contempi. Siamo pronti, la squadra è pronta per cominciare il campionato con fiducia e sentimenti positivi e con grande ambizione. Vogliamo giocare questa partita con la nostra identità da mostrare ai tifosi. Era difficile immaginare, con solo 5 settimane, avere sensazioni così positive. Non mi aspettavo così tanto dai calciatori, hanno recepito le nostre idee. Sonosoddisfatto e con sensazionipositive”.