Bologna-Udinese programma e telecronisti Dazn Serie A 2024 2025

(Di venerdì 16 agosto 2024) Saranno Luca Farina e Alessandro Budel idi, match valevole per la prima giornata diA e trasmesso in diretta esclusiva su. Il fischio d’inizio della partita è inalle 18:30 di domenica 18 agosto nella cornice di un Dall’Ara che si prepara per le notti di Champions League. Prima però Vincenzo Italiano – che ha raccolto l’eredità di Thiago Motta – vuole partire bene in campionato e punta a farlo contro unache si presenta con una nuova guida tecnica, quella di Kosta Runjaic. Appuntamento alle 18:30 per questa partita su, che in questo campionato (fino al 2029) trasmetterà in ogni turno 7 partite in esclusiva e 3 in co-esclusiva.: Luca Farina e Alessandro BudelSportFace.