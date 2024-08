Avon in bancarotta il colosso della cosmetica in fallimento dopo il caso del talco cangerogeno

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di venerdì 16 agosto 2024)Products ha dichiarato. La celebre azienda americana di prodotti di bellezza, nota per la vendita porta a porta, ha fatto ricorso al Chapter 11 per cercare di ridurre un debito superiore a 1 miliardo di dollari (circa 900 milioni di euro), inclusi 78 milioni di dollari (71 milioni di euro) spesi in controversie legali legate alle accuse che ilin alcuni suoi prodotti sia cancerogeno. Stando alle notizie riportate dalla stampa internazionale, ilriguarda le filialisocietà in Europa, Regno Unito e America Latina. I motiviSecondo il documento di 66 pagine presentato da Philip J. Gund, consulente incaricatoristrutturazione aziendale,Products ha 386 cause legali in corso legate ai presunti effetti cancerogeni del, sospettato di contenere tracce di amianto.