Alessandro Basciano ritrova un ex gieffino la speciale dedica pre-partenza

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di venerdì 16 agosto 2024)un ex, la dolcesocial condivisa con i fantra un evento e l’altro in giro per l’Italia oltre a godersi l’estate e i suoi due bambini ha avuto modo dirsi con un ex. Destinazioni diverse ma l’affetto continua ad essere forte e ad unirli.e Manuel Bortuzzo a distanza di due anni dalla fine della loro avventura nella Casa più spiata d’Italia non si sono mai persi di vista e non hanno mai interrotto il loro legame.continua la sua carriera da deejay mentre Manuel si appresta a vivere un’intensa ed inedita emozione alle Paraolimpidi di Parigi 2024.