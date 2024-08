Vite al limite le scene mai mostrate in Italia | ha rischiato la morte davanti alle telecamere

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di giovedì 15 agosto 2024) Il programmaalpresenta senza filtri la difficile realtà vissuta dai pazienti affetti da obesità: solo alcuni sopravvivono. Il tema dell’obesità non riceve ancora l’attenzione che meriterebbe. Programmi comealconsentono al pubblico di accedere ad una realtà sconosciuta, favorendo una maggiore conoscenza della patologia stessa e dei traumi che possono potenzialmente scatenarla. Non si tratta semplicemente di ossessione per il cibo, ma di compensazione di una mancanza, di un disagio, di un abbandono e molto altro. Ognuno dei protagonisti del format ha una storia da raccontare, una narrazione che spesso include abusi e violenze.al, Nowzaradan rischia di perdere una paziente – credit: YouTube @TLC – cityrumors.