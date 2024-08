Vico Equense tragedia a Ferragosto | bambino di 7 anni annega in piscina

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 15 agosto 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoPochi minuti fa i carabinieri della compagnia di Sorrento sono intervenuti presso un agriturismo nel Comune di. Undi 7, per motivi ancora in fase di accertamento, sarebbeto dopo essersi tuffato nelladella struttura. Immediati i soccorsi dei genitori e di altri presenti. Nonostante i tentativi di rianimazione, il piccolo non ce l’ha fatta. L’attività è in corso. L'articolodi 7inproviene da Anteprima24.it.