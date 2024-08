Usa Biden e Harris annunciano l’accordo | verranno ridotti i prezzi di dieci farmaci per gli anziani

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 15 agosto 2024) Dal 2026 negli Stati Uniti verrà ridotto il costo dideipiù costosi per gli. La Casa Bianca ha annunciato che sono stati raggiunti gli accordi con le aziende farmaceutiche. Si tratta di un passaggio storico negli Usa: per decenni, infatti, al governo federale è stato impedito di contrattare con le case farmaceutiche il prezzo dei loro, anche se si tratta di un processo di routine per le assicurazioni private. I nuovinegoziati avranno un impatto sul costo deiutilizzati da milioni diamericani per affrontare diabete e tumori del sangue, ma anche per prevenire insufficienza cardiaca e coaguli di sangue. I funzionari della Casa Bianca si aspettano che con i nuoviglirisparmieranno circa 1,5 miliardi di dollari e i contribuenti complessivamente 6 miliardi di dollari.