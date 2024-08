Tragedia in mare nel Salento Ancora un malore fatale in spiaggia muore 87enne

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di giovedì 15 agosto 2024) Dopo quelle registrate nei giorni e nelle settimane scorse,unainnel. L’ennesimo dramma di questa rovente estate sulle spiagge salentine si è verificato nella giornata di ieri, mercoledì 14 agosto, a Lido Marini, marina di Ugento. Ed è proprio qui che, come spesso accaduto purtroppo in queste settimane di questa estate 2024, un uomo è stato colto daappena entrato in acqua per trovare refrigerio da queste ore caldissime e di punta di metà agosto.innel, nulla da fare per l’anzianoinUnmolto probabilmente è così l’uomo si è accasciato sul bagnasciuga e per lui non c’è stato più nulla da fare. Lainnelquesta volta ha riguardato Attilio Lia,originario di Presicce-Acquarica, che all’improvviso è stato colto da arresto cardiaco.