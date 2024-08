Rosalinda e Andrea Zenga l’ultimo Ferragosto in due | il gesto che scatena il web

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di giovedì 15 agosto 2024)Cannavò e, cosa hanno fatto nelin due Cresce sempre di più l’attesa per la nascita della primogenita diCannavò, la coppia di ex gieffini tra poche settimane metterà al mondo la piccola che hanno annunciato di aspettare qualche mese fa. Glivò hanno deciso di concedersi un risveglio molto speciale per questo2024, andando a vedere l’alba e raccogliendo i primi raggi del sole in una festività che non sarà mai più come prima per la loro famiglia. Intervenuti in una storia Instagram glivò hanno mostrato una veduta mozzafiato dell’alba che hato l’entusiasmo dei fan della coppia nata nella casa del Grande Fratello Vip nel 2021. “Ce l’abbiamo fatta a vedere alba” ha scritto l’attrice siciliana in una storia congiunta con il fidanzato e futuro marito.