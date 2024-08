Pasquale Mazzocchi chi è l’esterno partenopeo del Napoli

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di giovedì 15 agosto 2024)è un calciatore italiano, terzino destro del. È nato ail 27 luglio 1995. È molto duttile e può giocare su entrambe le fasce del campo. Ha iniziato come ala offensiva e poi si è spostato indietro. Nel settembre 2022, è stato convocato in nazionale da Roberto Mancini. Ha esordito negli ultimi minuti contro l’Ungheria nella UEFA Nations League 2022-2023. Carriera diè nato ail 28 luglio 1995. Ha iniziato a giocare a calcio nel Benevento. Poi è andato alle giovanili del Verona nel 2012. Ha giocato in prestito al Bellaria Igea Marina, al Pro Piacenza e al Rimini. Qui ha segnato il suo primo gol. Gli inizi Nel 2016,è stato acquistato dal Parma. Qui ha vinto tre promozioni consecutive dalla Serie D alla Serie A. È diventato un giocatore chiave in questa ascesa. Nel 2018, è stato venduto al Perugia.