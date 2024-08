MotoGP Enea Bastianini | Voglio conferme dopo Silverstone Rimonta per il titolo? Non è facile ma…

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 15 agosto 2024)non vuole fermarsi. Il pilota romagnolo, reduce dalla splendida doppietta di, non ha la minima intenzione di rendere quel Gran Premio di Gran Bretagna come una rarità. Il portacolori del team Ducati Factory, infatti, vuole ripetersi anche in occasione del Gran Premio d’Austria, undicesimo appuntamento del Mondiale di2024. Sul tracciato del Red Bull Ring vedremo di nuovo la vera “Bestia”? “Io farò di tutto per confermare quanto fatto a. Sarà fondamentale per me ribadire quel livello. Sono molto carico perchè non mi aspettavo di vincere la mia prima Sprint. Solitamente non sono mai stato uno dei migliori nelle gare su distanza ridotto, ma cerco sempre di migliorare e imparare dal passato”. Il pilota nativo di Rimini è particolarmente fiducioso sul Red Bull Ring: “Questo circuito penso che sarà molto buono per le Ducati.