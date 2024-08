Morte Mattew Perry arrestato un medico

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di giovedì 15 agosto 2024) 18.10 Diverse persone sono state arrestate in relazione alladell'attore americanoper una overdose di ketamina nella sua casa di Los Angeles nell'ottobre '23 a 54 anni di età. Un esame post-m ha rivelato livelli di ketamina nel sangue della star di Friends simili a quelli usati per l' anestesia generale in un intervento. Nell'ambito dell'indagine sarebbero state fermate diverse persone ealmeno un. Sarebbe quello che ha fornito la ketamina all'attore. Arrestati anche diversi spacciatori.