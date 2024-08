Lecce vs Atalanta | probabili formazioni e dove vederla

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di giovedì 15 agosto 2024) Gara valida per la prima giornata del campionato italiano di Serie A 2024/2025. Subito un ostacolo duro per i salentini che iniziano il loro cammino verso la salvezza affrontando i bergamaschi che vogliono consolidarsi nell’elite del calcio europeo.vssi giocherà lunedì 19 agosto 2024 alle ore 18.30 presso lo stadio Via del Mare.VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I salentini cominciano la loro terza stagione consecutiva in Serie A con l’obiettivo della salvezza. Sulla panchina è stato confermato Luca Gotti che nella passata stagione è subentrato in corsa centrando la permanenza nella massima categoria. Nel frattempo, si è anche assicurata la qualificazione al secondo turno di Coppa Italia eliminando il Mantova per 2-1.