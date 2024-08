Juventus l’ad Scanavino | Con Thiago Motta ottimo feeling Chiesa fuori dal progetto? Inutile raccontare bugie

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 15 agosto 2024) “Consi è creato subito un, è una persona con cui condividiamo passo passo tutte le situazioni. Dal ritiro in Germania è emersa la figura di una persona estremamente dedicata, determinata, attentissima ai dettagli e molto ambiziosa. Inoltre, è dotato di una personalità forte e di una comunicazione schietta e diretta”. Così l’amministratore delegato della, Maurizio, in un’intervista rilasciata a Tuttosport. “È chiaro che per lui le basi su cui fondare una squadra dipendono soprattutto dall’attitudine dei singoli a collaborare – aggiunge, sempre in riferimento a–. La sintonia con me e Cristiano Giuntoli deriva dal fatto che lui è molto concentrato ad allenare. Un elemento fondamentale è la chiarezza dei ruoli all’interno dell’azienda.