Guida | Serie A stop a mobbing e proteste! Necessità degli arbitri

(Di giovedì 15 agosto 2024)da questa stagione è il nuovo capitanoper laA e B. In vista dell’inizio del nuovo campionato, il fischietto della sezione AIA di Torre Annunziata spiega a Sky Sport le novità a livello di indicazioni. SI CAMBIA – Già martedì è uscito l’elenco delle designazioni arbitrali per la prima giornata diA, al via sabato alle 18.30. Un campionato che vedrà diverse novità a livello regolamentare, fra cui quelle del fallo di mano perché si arriverà alla depenalizzazione su quelli involontari che comunque negano una segnatura di un gol: in questo caso sarà giallo. Poi c’è la quasi sparizione dei raccattapalle, che non potranno dare direttamente il pallone ai giocatori ma solo posizionarlo su dei coni appositi. Quindi il rigore, nel quale saranno puniti gli ingressi anticipati in area solo nel caso in cui avranno un effetto sul gioco.