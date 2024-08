Emily in Paris | i suoi look più controversi di sempre

Leggi tutta la notizia su amica

(Di giovedì 15 agosto 2024)inè tornata. Oltre alla trama, i fan desiderano scoprire ipiù chic così come quelli più audaci, in bilico tra il fashion e il kitsch. Ecco gli outfit piùdelle prime tre stagioni. Nel primo episodio,indossa una gonna con stampa animalier abbinata a una camicia raffigurante la Tour Eiffel. Tra le mise peggiori quella composta da: camicia in pizzo semitrasparente, canotta football americano e cappello con stampa. Protagonista dell’ultimoè il colore: vestito arancione vitaminico combinato con un paio di stivali azzurri metallizzati. GUARDA LE FOTOin2: gli outfit parigini di Lily Collins Amica ©RIPRODUZIONE RISERVATAin: ipiùdiAmica.