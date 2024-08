Dominik Mysterio | Nel ladder match tra mio padre e Eddie volevano appendere me invece che la valigetta

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di giovedì 15 agosto 2024) Per risalire a tempi in cuiera amato dal pubblico dobbiamo risalire al 2005, quando il figlio di Rey aveva solo 8 anni. Ovviamente, parliamo di quando l’ex NA Champion era protagonista della storyline della sua custodia contesa tra suoGuerrero. E se il famoso “Custody of” di SummerSlam 2005 sembrava già scandaloso di per sé, pensate che poteva essere ancora peggio! Come una cintura Parlando al podcast Impaulsive,ha rivelato a Logan Paul che in origine c’erano piani ancora più estremi per lui: “Sapete cosafare di me all’inizio?appendermi con una gabbia. Ma nemmeno a una gabbia,proprio impiccarmi. Credo volessero appendermi alla vita, e farmi penzolare lissù!”.