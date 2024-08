Andrò con altri fratelli Medioriente Abu Mazen annuncia visita a Gaza

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di giovedì 15 agosto 2024) Il presidente dell'Autorità Nazionale Palestinese Mahmud Abbas andrà a. L'hato lo stesso Abuintervenendo ad Ankara a una sessione speciale del Parlamento turco. «Ho deciso di andare acondella leadership palestinese», ha detto in un discorso applaudito dai parlamentari turchi. Intanto a Doha sono iniziati i negoziati per il cessate il fuoco ae il rilascio degli ostaggi. Presente in Qatar una delegazione statunitense di cui fa parte anche il capo della Cia Bill Burns, mentre il capo del Mossad, David Barnea, è con la delegazione israeliana. Sono presenti anche alti funzionari egiziani. I colloqui sono ospitati dal primo ministro del Qatar, lo sceicco Mohammed bin Abdulrahman Al Thani e si svolgeranno nell'arco di due giorni. Hamas non prenderà parte ai negoziati.