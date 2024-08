WWE | Joe Hendry vuole il titolo NXT ma ci sono anche Pete Dunne e Wes Lee

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Ethan Page ha avuto un grande impatto ad NXT riuscendo in breve tempo a prendersi ilNXT, strappandolo a Trick Williams per poi difenderlocontro Oro Mensah. In vista del prossimo PLE di NXT, che sarà No Mercy, c’è da trovare un nuovo sfidante e come sempre tantii nomi spendibili ad NXT, a maggior ragione adesso che c’è un’importante collaborazione con la TNA. Joeci crede Page ha aperto la puntata di NXT di stanotte e ha subito detto che non c’è nessuno in grado di togliergli il. Subito è risuonata la theme di Joe, come sempre accolto alla grande dal pubblico del Performance Center.ha detto che come per tutti gli altri,per lui l’obiettivo è vincere ilNXT e citante persone che “credono in lui” compreso il capo di NXT Shawn Michaels.