Viavai di bimbi fra i borghi dell’Appennino

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Gamberini Torniamo in Appennino, che sta vivendo il suo momento d’oro. Presenze alle stelle, famiglie in cerca del fresco, vecchie case dei nonni riaperte: è tutto vero, a giudicare daldi passeggini neigià dalla mattina, fra sbadigli e seconde colazioni. E anche le attività sono cresciute, dalle proiezioni serali (ad esempio al cinema La Pergola di Vidiciatico) alle escursioni. Ecco qualche dritta se vi trovate sull’Appennino bolognese. Il programma LookAp è pensato per i bambini, nei paesini all’ombra del Corno alle Scale. A Pianaccio sabato 17 si realizzano magiche lanterne per poi accenderle in una camminata serale curata dalla Cooperativa Madreselva. A Rocca Corneta, sotto Lizzano in Belvedere, sabato 24 e domenica 25 si tiene il terzo atto del festival d’arte Articoltura con laboratori e letture per i piccoli.