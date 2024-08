Ubs oltre le attese in sei mesi l' utile sale a 29 miliardi

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Ubs batte ledegli analisti e chiude il primo semestre con unnetto pari a 2,9di dollari (2,6di euro). Nel secondo trimestre il risultato nettoa 1,14di dollari (1,04di euro). Nel trimestre i ricavi sono stati pari a 11,9di dollari. Il gruppo registra 27di dollari di nuovi asset nell'ambito della gestione patrimoniale, con afflussi positivi in tutte le regioni. Le nuove attività nette nel primo semestre del 2014 sono state pari a 54di dollari, in linea con la guidance di circa 100di dollari all'anno fino al 2025. Nella gestione patrimoniale sono stati realizzati ricavi per1 miliardo di dollari, con un forte slancio in asia e americhe. Nei mercati globali, si registrano i migliori risultati del secondo trimestre dal 2013, con un aumento dei ricavi del 18% su base annua.