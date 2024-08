Serie A Varese già al lavoro Ora tocca a Brescia

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 14 agosto 2024) E’ iniziata l’avventura stagionale per Openjobmetise Vanoli Cremona che hanno anticipato prima del Ferragosto la partenza delle attività. I varesini rimarranno in città per tutta la preparazione, mentre ci sarà il classico ritiro di Carisolo per i cremonesi a partire dal 18. Lunedì prossimo è fissato il raduno per la nuova Germanidi coach Peppe Poeta (nella foto), mentre l’ultima a radunarsi, come di consueto, sarà l’Olimpia Milano ( 26 agosto). Sandro Pugliese