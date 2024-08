Roghi nel Casertano il sindaco | E’ un atto di barbarie

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Tempo di lettura: 2 minutiÈ stato spento solo nella notte il vasto incendio divampato ieri pomeriggio sulla montagna del comune di San Pietro Infine (Caserta), vicino al parco della memoria storica. Sul posto hanno lavorato due squadre dei Vigili del Fuoco (una proveniente dal distaccamento di Teano e una squadra A.I.B., equipaggiata per incendi boschivi) supportate da due Canadair per evitare che il rogo si espandesse ulteriormente. Emergenzacessata anche in un’altra area del, a Piana di Monte Verna, dove le fiamme hanno distrutto vegetazione per circa 150 ettari, tra macchia mediterranea, pascoli, boschi, e ci sono volute oltre 48 ore per spegnere, con l’intervento di decine di uomini dei servizi antincendio, della Protezione Civile, e numerosi velivoli, tra elicotteri regionali e Canadair.