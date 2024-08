Ragazze fuggite da casa | Fino a 3 casi a settimana

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 14 agosto 2024) "Non ho belle notizie. Questa mattina mi ha chiamato, disperata, una madre da Bologna. Mi ha implorato di cercare la figlia, 18enne, che è appena scappata di: gli amici le hanno riferito che si trova a Milano, in zona Rogoredo. Ricevo ognialmeno due o tre telefonate da genitori che mi pregano di intercettare i figli e soprattutto le figlie: parliamo dimolto giovani, fra 18 e 20 anni. Altre famiglie non sanno più che fare perché i loro ragazzi sono diventati incontrollabili e, se li tengono in, lanciano piatti e spaccano ogni cosa. Sono ragazzi che si fanno di tutto: eroina, cocaina, crack e ultimamente anche ketamina, una sostanza in forte ascesa".