Pedalate di solidarietà La sfida in Pamir della biker Renata contro le mutilazioni

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Scalda i “motori“Andolfi, fisioterapista e osteopata monzese, che da Samarcanda e Bukara in Uzbekistan sta iniziando un giro in tre settimane di 1000 chilometri nel, massiccio montuoso situato prevalentemente nella parte orientale del Tagikistan, ma anche nelle aree limitrofe di Afghanistan, Cina e Kirghizistan. Che scaldi i motori si fa per dire, visto che lei e il suo amico Antonio Barbano illo percorreranno in mountain bike, pedalando fino a 4700 metri di altezza, perché sono cicloviaggiatori appassionati.ha voluto faresua passione per la bicicletta un’opera benefica. Infatti ha invitato tutti i suoi amici a donare 4 euro per ogni chilometro percorso per il Rescue CenterDivinity Foundation a Oloitoktok in Kenya, che protegge giovani donne minacciate dalla mutilazione genitale.