Omicidio Pierina parla la criminologa Bruzzone | Prove insufficienti contro Dassilva

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Rimini, 14 agosto 2024 – Per gli inquirenti, coordinati dal sostituto procuratore Daniele Paci, esiste al momento una sola ipotesi investigativa:Paganelli, 78 anni, è stata uccisa dal vicino di casa senegalese Louis, con 29 coltellate inflitte nel garage seminterrato di via Del Ciclamino, la sera del 3 ottobre 2023. Per questo motivosi trova in carcere, in quanto unico indagato per l’, dal 16 luglio scorso. Nessun altro, secondo gli investigatori, sarebbe coinvolto nel delitto. Dell’innocenza diè però fermamente convinta la notaRoberta, che è anche consulente per la difesa del 34enne senegalese, al fianco dell’avvocato Riario Fabbri. Il 9 settembre l’ordinanza di custodia cautelare in carcere disarà discussa davanti al tribunale del Riesame di Bologna.