Notti di Talento la finale Ecco tutte le storie dei protagonisti

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Pisa, 14 agosto 2024 – Ladidi, il contest musicale prodotto dall'associazione culturale Mediterranea Music (direttore artistico Stefano Bini e direttore di produzione Michele Ammannati) si avvicina. L'appuntamento è per il 20 agosto alle 21.30 in piazza delle Baleari, nel cartellone di Marenia, con lo spettacolo condotto da Leonardo Ghelarducci e Ilaria Belli e di cui La Nazione è media partner esclusivo. In giuria a giudicare le 18 esibizioni dei 19 talenti in gara ci sarà Luca Pitteri, per sei anni insegnante di canto nella scuola di Amici di Maria De Filippi prima di collaborare con trasmissioni Mediaset come "Io canto" e "All together now". Tra i giurati oltre a Luca Demar (speaker di Radio Incontro), la cantante Debrah, la coreografa Ilaria Moretti e la talent scout e volto noto tv Gianna Martorella, ci sarà anche il cabarettista di Zelig, Claudio Batta.