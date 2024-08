Neonato trovato morto | Indagini anche nel Reggiano per risalire alla mamma

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Reggio Emilia, 14 agosto 2024 –nel giardino di una villetta a Traversetolo, sulla terribile vicenda sono in corso accertamenti a 360 gradi e si indagain territorioper cercare di individuare ladel piccolo, un maschietto di carnagione chiara, che avrebbe avuto soltanto pochi giorni di vita. Dal lato, il paese più vicino (immediatamente confinante con la frazione di Vignale, dove c’è stato il ritrovamento choc) è San Polo d’Enza,qui sono in corso accertamenti, in particolare sulle telecamere. Al momento si segue ogni pista perdel bimbo, non sarebbe esclusa nemmeno la possibilità che possa essere stata aiutata da un complice. Intanto, slitta l’autopsia sul corpicino, che era stata programmata per ieri.