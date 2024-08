Lind Un grande onore essere qui Il numero 45 in ricordo di mamma

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 14 agosto 2024) di Michele Bufalino PISA Ilscelto per ricordare la madre scomparsa, la stretta di mano dopo la conferenza stampa per ringraziare i presenti "per il tempo concesso". Alexandersi è presentato così alla città, con pacatezza ed educazione, ma anche con tanti sogni e la voglia di stupire. "Ho scelto la maglia45 perché così posso portare ildi mia madre dentro di me. Morì a 45 anni ed è un modo di renderle- ammette candidamente il giovane danese -. Gioco a calcio da quando avevo 5 anni. Inizialmente è stato per gioco. A 14 anni sono andato al Silkeborg e lì ho capito di poter diventare un giocatore professionista". Sogni e speranze, ma anche la voglia di ricalcare le orme dei grandi calciatori che sono stati protagonisti del passato nerazzurro, Larsen e Berggreen.