Il Real Madrid quel precedente del 2021 e i sogni di gloria | l’Atalanta ha un debito con la sorte

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Una marea di gente. Centinaia, anzi, di più, migliaia. Avrebbero voluto riempire il Gewiss Stadium, cantare per sostenerein una sfida che chissà se si sarebbe mai rivista, perché anche solo pensare che ilpotesse arrivare a Bergamo per giocarsi un ottavo di finale di Champions League era quasi utopia, roba che forse nemmeno i più ottimisti potevano pronosticare. Era il 24 febbraio, Bergamo da un anno viveva l’incubo della pandemia, delle riaperture e delle chiusure, i lockdown, il distanziamento. Come d’altronde tutto il resto d’Italia. I tifosi nerazzurri hanno potuto guardare soltanto da casa i ragazzi di Gasperini espugnare Anfield, vincere all’Amsterdam Arena, conquistare gli ottavi per la seconda stagione consecutiva. Un anno prima, il 19 febbraio, si era giocato-Valencia diventato tristemente simbolo del contagio da coronavirus.