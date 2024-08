I tifosi viola subito protagonisti Sarà maxi-esodo | in 3 mila a Parma

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Ci sono rimasti di stucco anche a. Nessuno del resto poteva anche solo pensare che nel giro di 24 ore i biglietti per il settore ospiti dello stadio Tardini sarebbero andati esauriti. E invece il sold-out è stato raggiunto già ieri all’ora di pranzo, quando il club ducale ha fatto sapere che erano stati polverizzati i trebiglietti messi a disposizione deidella Fiorentina in Curva Sud per la sfida di sabato. Una corsa al tagliando che testimonia come la passione del popolonon conosca confini e che nemmeno un anticipo di serie A due giorni dopo Ferragosto abbia frenato l’entusiasmo di Firenze. In queste ore ilmetterà in vendita nuovi biglietti e la sensazione è che l’deisia destinato a salire.