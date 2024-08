Hit Parade | il rap in cima agli album più venduti in classifica

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di mercoledì 14 agosto 2024) L’estate volge verso il termine, ma ancora i concerti continuano ad andare in scena nelle più suggestive location italiane e lasceranno spazio ai tour autunnali tra solo qualche settimana. Anche le vendite proseguono bene, soprattutto per il genere rap che è il maggiormente venduto in fatto di. Ancora una volta, in fatto di vendite, vince il genere rap. Il podio delladi, singoli e vinili non subisce molti stravolgimenti in questi ultimi sette giorni. Alcune conferme, ma anche qualche rovesciamento della meda. Ma gli ascoltatori “premiano” tra glii rapper e tra i singoli le hit che hanno fatto ballare tutti quest’estate.: Anna, Geolier e Tony Effe sul podio, foto Ansa – VelvetMagPer la sesta settimana consecutiva c’è ancora Anna al primo posto delladei dischi più, secondo i dati forniti da Fimi/Gfk.