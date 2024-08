Grottaglie | misure drastiche ordinanza per il contrasto all’abbandono dei rifiuti Sindaco

Leggi tutta la notizia su noinotizie

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Di seguito un comunicato diffuso dal Comune di: Ieri pomeriggio, ildi, Ciro D’Alò, ha firmato un’sindacale che imponeper combattere l’abbandono incontrollato disul territorio comunale. Talesi è resa necessaria non solo per tutelare il decoro urbano e l’ambiente, ma anche a causa dei gravi disagi che l’abbandono illegale dista causando all’intero sistema di pulizia della città. L’abbandono giornaliero di, spesso in prossimità di cestini stradali, panchine e nelle campagne circostanti, ha raggiunto livelli intollerabili. A questo si aggiunge la cattiva abitudine di alcuni cittadini di esporre i proprial di fuori dei mastelli e dei contenitori appositi, creando così un problema serissimo in termini di igiene pubblica.