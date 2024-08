Gingillo è determinato Con lui Comancio può fare il salto di qualità

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 14 agosto 2024) "Un fantino espertissimo e determinatissimo, su un cavallo esordiente interessante". Fotografa così il capitano della Chiocciola Alessandro Maggi l’accoppiata formata consu. Il fantino aveva corso l’ultimo Palio proprio in San Marco, un anno fa, su Reo Confesso. Ed è la terza volta che indossa questo giubbetto. Una monta esperta su un barbero esordiente. "Un cavallo che già avevamo visto durante il Protocollo. Chiaro che c’era di meglio ma, ascolta quello che dico, bisogna sempre crederci. Sempre, E’ solo quando non sei in Piazza che non puoi vincere". La Chiocciola dunque, che corre senza avversaria, ci prova. "mo il nostro Palio, ho cercato di mettere la Contrada nelle condizioni migliori. Il cavallo sta bene, è a posto". Pergrande accoglienza. "Bellissima, affetto da tutti, giovani e meno giovani.