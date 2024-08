Festa del Vino di Castelvenere | nella giornata di apertura sarà inaugurata la Casa del Contadino

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Tempo di lettura: < 1 minutodidella quarantaduesima edizione della “del” (21-25 agosto) di, in programma il prossimo 21 agosto, verrà“Ladel Contandino”, allestita nel borgo mediavale dalla Pro Loco. Ad annunciarlo è Domenico Iannucci, presidente della Pro Loco di. “E’ solo una delle tante novità – dice Iannucci – che abbiamo per questa nuova edizione delladel. Grazie all’interessamento della nostra vice presidente Giovanna Pascale che ne ha curato l’allestimento, i visitatori potranno ammirare da vicino le testimonianze del mondo rurale dei nostri avi, di come e dove si viveva, di documenti storici”. L’inaugurazione si svolgerà il 21 agosto, subito dopo il brindisi inaugurale (ore 18.00) della manizione.