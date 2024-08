Ferragosto ecco i supermercati che rimangono aperti | è bufera

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Il giorno diè un giorno festivo. Si organizzano giornate al mare, pranzi in famiglia, falò sulla spiaggia. Insomma è uno di quei giorni in cui tutti, o quasi, sono liberi. In queste occasioni ristoratori e bar resteranno sicuramente, ma per la gioia di molti ritardatari, anche alcunile catene della grande distribuzione organizzata per garantire un servizio continuativo anche il giorno di. Leggi anche: Giorgia Meloni, blitz di due uomini in masseria dov’è in vacanza: interviene la sicurezza Leggi anche: Gregorio Paltrinieri, il drammatico annuncio dopo le Olimpiadiche: èPer chi sfrutta il servizio è sicuramente un vantaggio, ma per chi è costretto ad offrirlo di sicuro non lo è.