Ferragosto caro per gli italiani | aumentano i prezzi sulle spiagge ecco dove sarà più costosto affittare un lettino

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Conormai alle porte, tantiin queste ore hanno sfogato sui social la propria frustrazione per idegli stabilimenti, sempre più cari. Una polemica iniziata in realtà già nelle prime settimane d’estate, ma che si è fatta ancora più feroce di recente. Ma quanto si spende, davvero, per godersi le ferie su un, sotto l’ombrellone? A rivelarlo è stata un’inchiesta realizzata dalla testata specializzata Altroconsumo, che ha fatto i conti in tasca alle famiglie.Leggi anche: ChZalone e Virginia Raffaele stanno insieme? Dagospia sgancia la bomba e i social impazziscono L’affitto di ombrellone e lettini, secondo la testata, è davveronel 2024. Altroconsumo, l’organizzazione che informa e tutela i consumatori, ha condotto un’inchiesta in 10 città, raccogliendo le tariffe di 211 stabilimenti balneari, dalla prima alla quarta fila.